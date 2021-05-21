Taksim metrosunda dehşet anları!

Taksim'de saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntı olduğu iddia edilen 30 yaşlarında genç bir kadın metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atladı. Olay üzerine metro seferleri hemen durduruldu, bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında çıkarılarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanan olayın ardından o dehşet anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının istasyonun bitiş kısmında beklediği, durumu fark eden güvenlik görevlisinin müdahale etmek için koştuğu ve kadının raylara atladığı görülüyor. Olay sırasında istasyonda metro bekleyen bir kızın da korkudan erkek arkadaşına sarıldığı görülüyor.

Aynı şahısın dün de köprüden atlamaya kalkıştığı ortaya çıktı

Taksim metroda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının, dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamaya kalkıştığı ve son anda polisler tarafından ikna edildiği öğrenildi.

Taksim metrosunda saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Melis D. (27) isimli kadın, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından kadınla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Metronun önüne atlayan kadının dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne intihar etmek için çıktığı ve son anda polisler tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi.

Doğan Can Cesur

