Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü

Edinilen bilgiye göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atladı. 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. İntiharın ardından itfaiye ekipleri, metro vagonları arasında sıkışan şahsı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Taksimdeki metro seferleri durdu

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri ise istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.

Murat Horoz

