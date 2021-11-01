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Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi

Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi

İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Taksim’de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.

Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi - Tıkla İzle

 Yürüyen merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalan yaşlı bir vatandaş “Çıkarken zorlandım, yoruldum. Neden çalışmıyor?” diyerek mağduriyetini dile getirdi.

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor. Özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise merdiven çıkarken zorlanarak mağduriyet yaşıyor.

Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.

Yürüyen merdivenleri kullanmadığı için bastonu ile güçlükle basamaklardan inen Hafız Ali Mermer “Kadir Topbaş öldüğünde İstanbul ölmüştür. İstanbul CHP'ye geçtiği için bugün bu durumdadır. CHP'nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor. Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu'na oy moy yok” dedi.

Sümer Avcı
 

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