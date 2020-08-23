Taksim meydanda çocuklardan tehlikeli serinleme

Son günlerde İstanbul'da etkisi süren sıcak havalardan bunalan çocuklar, çözümü Taksim meydanda bulunan süs havuzlarına girmekte buldular. Çocuklar hem süs havuzuna girdiler hem de havuzdaki suyu birbirlerine atarak oyun oynadı. Zabıta ekiplerini gören çocuklar, havuz çevresinden koşarak uzaklaştı. Öte yandan, çocukların zaman zaman havuzun içerisine birbirlerini itmeleri tehlikeli anlar yaşattı. Çocuklar havuzun içindeki elektrik aksanlarından kaynaklanabilecek riskleri de hiçe saydılar. Çocukların havuzdan ayrılmasının ardından ise aynı havuza sokak köpeklerinin girdiği görüldü. Bu durum da havuza giren çocukların sağlığını tehdit edecek başka bir tehlikeyi daha ortaya çıkardı.

Sümer Avcı - Furkan Tan