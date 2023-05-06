İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taksim Meydanı dilencilerle doldu

Taksim Meydanı dilencilerle doldu
Taksim Meydanı dilencilerle doldu

Taksim Meydanı’nda sayısı artan dilenciler sorun olmaya devam ediyor. Esnaf, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapıp turistlerden para isten dilencilere bir çözüm bulunmasını istedi.

Taksim Meydanı dilencilerle doldu - Tıkla İzle

Taksim Meydanı'nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler, yerli ve yabancı turistleri para isteyerek rahatsız ediyor. Meydandaki kafelerde oturanlardan da para isteyen dilenciler, çevre esnafının işini de engelliyor. Esnaf Alaattin Yılgın, “Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Biz de rahatsız oluyoruz. Müşterilerle ilgilenirken bir anda oraya geliyorlar, müşteriler de rahatsız oluyor, kaçıyor. Taksim Meydanı'nda iş yapamıyoruz, turist durmuyor” dedi.

Sümer Avcı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.