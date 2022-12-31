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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkan yollar kapatıldı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkan yollar kapatıldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkan yollar kapatıldı

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine girişine konulan bariyerler ile güvenlik noktaları oluşturulurken, vatandaşlar polis ekiplerinin üst aramasından sonra meydana alınıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkan yollar kapatıldı - Tıkla İzle

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken özel harekat polislerinin de olası bir olumsuzluğa karşı tedbir aldığı görüldü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde girişine konulan bariyerler ile güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar, polis ekiplerinin yaptığı üst aramasından sonra meydana alınıyor.

Sümer Avcı
 

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