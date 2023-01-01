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Taksim Meydanı'na akın eden vatandaşlar 2023 yılına coşkuyla girdi

Taksim Meydanı'na akın eden vatandaşlar 2023 yılına coşkuyla girdi
Taksim Meydanı'na akın eden vatandaşlar 2023 yılına coşkuyla girdi

Tüm yurtta vatandaşlar 2023 yılında çeşitli kutlamalar yaparak girdi. Yeni yıl kutlamaları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın eden vatandaşlar 2023 yılına coşkuyla girerken yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı’na akın eden vatandaşlar 2023 yılına coşkuyla girdi - Tıkla İzle

İstanbul'da yeni yıla vatandaşlar, sokakta girdi. Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar adeta akın etti. 2023 yılı kutlamaları çerçevesinde sokaklar dolup taşarken, kalabalık dron ile havadan görüntülendi. Yaşanan yoğunluk, renkli görüntülere sahne oldu.

Emre Baba - Murat Delice - Mert Yıldırım - Sümer Avcı - Batuhan Altınbaş - Veysel Ensar Gökçegözog - Onur Dursun

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