Taksim Meydanı'na getirilen dev UEFA Şampiyonlar Ligi kupası maketine yoğun ilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 10 Haziran Cumartesi saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek büyük final öncesinde Taksim Meydanı'na dev Şampiyonlar Ligi kupası yerleştirildi. Taksim Meydanı'na gelen vatandaşlar ve turistler, kurulan dev Şampiyonlar Ligi kupası maketine yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Keşke finali Fenerbahçe oynasaydı"

Fenerbahçe taraftarı olan Doğan Akdemir ise kupa ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kupayı çok güzel buldum. Keşke bizim olsaydı. Tatildeyim, bu maç için geldim. Şampiyonlar Ligi'nin burada olması beni ayrı mutlu ediyor ve gurur duyuyorum. Keşke Fenerbahçe oynasaydı" şeklinde konuştu.

"Taksim Meydan'ına çok yakışmış"

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası maketini görmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'na gelen Ege Çınar, "Şampiyonlar Ligi kupası çok kalabalık olan Taksim Meydan'ına çok yakışmış. Şampiyonlar Ligi'ni çok güzel temsil etmiş. Biz genç olduğumuz için böyle bir organizasyon ilk defa görüyoruz. O yüzden bizim için de değerli" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yapılacak o yüzden biz de çok mutluyuz"

Organizasyonla ilgili çok fazla bir bilgisi olmadığını ama Türkiye'de yapılacağı için çok mutlu olduğunu belirten Aygül Yılmaz, "Valla aslında çok fazla bir bilgim yok bu konuyla ilgili ama görüntü çok güzel. Türkiye'de yapılacak o yüzden biz de çok mutluyuz. İnşallah ülkemiz için de güzel şeyler olur" dedi.

Sümer Avcı

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