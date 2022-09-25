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Taksim Meydanı'na hamak kurup sefa sürdü

Taksim Meydanı'na hamak kurup sefa sürdü
Taksim Meydanı'na hamak kurup sefa sürdü

Yabancı uyruklu turist, Taksim Meydanı’ndaki ağaçların arasına kurduğu hamakla sefa sürdü. Turistin hamak keyfini gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Taksim Meydanı'na hamak kurup sefa sürdü - Tıkla İzle

Her gün binlerce turistin ağırlandığı Taksim Meydanı, birbirinden ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Motosikletle Taksim Meydanı'na gelen yabancı uyruklu turist, iki ağacın arasına hamak kurarak sefa sürdü. Hamağı gören vatandaşlar şaşırırken, turist bu duruma aldırış etmeden hamağın keyfini çıkarmaya devam etti. Yaklaşık bir saat hamakla Taksim Meydanı'nda dinlenen turist, daha sonra kurduğu hamağı toplayarak bölgeden ayrıldı.

Sümer Avcı
 

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