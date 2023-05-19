Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törene gelen vatandaşlar polis ekiplerinin güvenlik aramalarının ardından anıt alanına alındı. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından anıt önünde hatıra fotoğrafları da çekildi.

Sema Demir - Murat Horoz

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