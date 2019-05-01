Taksim Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde 1 Mayıs kutlaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na gelen Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) ve Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen), davul ve zurnalarla kutlama yaptı. Ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan sendika üyeleri, basın açıklaması yaparak yine davul ve zurnalar eşliğinde alandan ayrıldı.

“Kamu emekçilerinin haklı taleplerini gündeme getirmek üzere bugün meydanlardayız”

Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) Genel Başkanı Serdar Dursun, “Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi stratejik kurumlarda görev yapan devlet memurlarının üyesi olduğu, ülkemizin bağımsız ve en büyük memur sendikası Sivil Memurlar Sendikası'nı temsilen; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlamak ve kamu emekçilerinin problemlerini ve haklı taleplerini gündeme getirmek üzere bugün meydanlardayız” dedi.

Kıdem tazminatı düzenlemesi hakkında kamu denetçilerinin de görüşlerinin alınarak hak kaybı yaşanmasının engellenmesi gerektiğini belirten Dursun, sözleşmeli memur istihdam edilmesi uygulamasından da vazgeçilmesini istediklerini söyledi. Dursun, “Kamuda çalışan tüm devlet memurlarının içinde bulunduğu şartlar nedeniyle zorlaşan ve çekilmez bir hal alan ekonomik durumların ve kamudaki adaletsiz gelir dağılımının düzeltilmesi ve enflasyona karşı ezdirilmemesi adına maaşlarda gerekli iyileştirmelerin yapılmasını bir kez daha meydanlardan haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

Murat Horoz - Serdar Ünal - Şeyda Kübra Ayaz

