İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Taksim Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde 1 Mayıs kutlaması

Taksim Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde 1 Mayıs kutlaması
Taksim Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde 1 Mayıs kutlaması

Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) ve Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı’na gelerek Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Davul ve zurnalar eşliğinde meydana gelen grup, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na gelen Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) ve Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen), davul ve zurnalarla kutlama yaptı. Ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan sendika üyeleri, basın açıklaması yaparak yine davul ve zurnalar eşliğinde alandan ayrıldı. 

“Kamu emekçilerinin haklı taleplerini gündeme getirmek üzere bugün meydanlardayız” 

Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) Genel Başkanı Serdar Dursun, “Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi stratejik kurumlarda görev yapan devlet memurlarının üyesi olduğu, ülkemizin bağımsız ve en büyük memur sendikası Sivil Memurlar Sendikası'nı temsilen; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlamak ve kamu emekçilerinin problemlerini ve haklı taleplerini gündeme getirmek üzere bugün meydanlardayız” dedi. 

Kıdem tazminatı düzenlemesi hakkında kamu denetçilerinin de görüşlerinin alınarak hak kaybı yaşanmasının engellenmesi gerektiğini belirten Dursun, sözleşmeli memur istihdam edilmesi uygulamasından da vazgeçilmesini istediklerini söyledi. Dursun, “Kamuda çalışan tüm devlet memurlarının içinde bulunduğu şartlar nedeniyle zorlaşan ve çekilmez bir hal alan ekonomik durumların ve kamudaki adaletsiz gelir dağılımının düzeltilmesi ve enflasyona karşı ezdirilmemesi adına maaşlarda gerekli iyileştirmelerin yapılmasını bir kez daha meydanlardan haykırıyoruz” şeklinde konuştu. 

Murat Horoz - Serdar Ünal - Şeyda Kübra Ayaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.