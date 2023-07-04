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Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar kamerada: Bıçakla kendini rehin aldı

Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar kamerada: Bıçakla kendini rehin aldı
Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar kamerada: Bıçakla kendini rehin aldı

Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs, bıçakla kendine zarar verince polis teyakkuza geçti. Dakikalarda kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu. Hareketli anlar kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar kamerada: Bıçakla kendini rehin aldı - Tıkla İzle

Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir şahıs elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kendini bıçakla yaralayan şahsı polis ikna etti

Kısa sürede gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken, özel harekat polisleri de hazırda bekledi. Dakikalarca kendini yaralayan şahıs, ekipleri çalışması sonucu ikna edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, önce tedavi edilmek üzere hastaneye, taburcu edildikten sonra da emniyete götürüldü.

Doğan Can Cesur

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