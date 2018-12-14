Taksim Meydanında kuş uçurtulmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına özel hareket, yunus, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden çok sayıda polis katıldı.

Helikopter destekli yapılan uygulamada şüpheli sürücüler araçlarıyla kontrol noktasına çekilerek narkotik köpeklerle didik didik arandı. Şüpheli kişilerin ise Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmazken, uygulamanın saat 24.00'a kadar süreceği öğrenildi.

Medeni Topaloğlu

