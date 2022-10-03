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Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı

Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı
Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı

Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu bir genç, bankta oturduğu esnada yanına gelen bir şahıs tarafından önce darp, ardından da gasbedildi. Gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçmaya başlayan şahıs, B Bölge Güven Timleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşananlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Taksim Meydanı’nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 7 Eylül Cuma günü saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydandaki bir bankta oturan Fas uyruklu El Wafı Lahcen'in yanına bir şahıs geldi. Şahıs, Lahcen ile bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, genci güpegündüz vatandaşların gözü önünde darbetti. Şahıs, ardından gencin cep telefonunu ve 100 lirasını gasbederek kaçmaya başladı.

Doğan Can Cesur

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