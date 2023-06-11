Taksim Meydanı'nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı

Taksim Meydanı'nda saat 13.30 sıralarında seyir halindeki 34 PN 6436 plakalı araç bir anda alev aldı. Yangın çevredeki esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ve trafik ekipleri yaptıkları incelemelerde, motor aksamında oluşan bir arıza nedeniyle aracın alev aldığını tespit etti. Yangına müdahale eden vatandaşlardan Yaşar Güven, "Biz burada tezgahın başındaydık, baktık araç seyir halindeyken duman çıkmaya başladı, sonra birden alevlendi, yangın tüplerini getirip hemen müdahale edip söndürdük. Vatandaşlar ve trafik polisleri hemen müdahale edip çok şükür yangını büyümeden söndürdük. Çok panik olduk, vatandaşlar burada toplandı ve çok kalabalık oldu. İki tane bayan vardı aracın içinde hemen sağ tarafa çekip itfaiyeyi aradık, itfaiye geldi soğutma çalışması yapıldı, hiçbir sıkıntı yok çok şükür" şeklinde konuştu. Aracın içerisinden çıkan ve büyük panik yaşayan iki kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yunus Emre Ayaz - Güvenç Açaroğlu - Sümer Avcı

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