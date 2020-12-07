Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla korona virüsle mücadele için hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala polis ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimde maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ve turistlere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri denetimler sırasında iş yerlerinin önünde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uygun beklemeleri ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulundu.