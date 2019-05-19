İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de 19 Mayıs töreni

Taksim'de 19 Mayıs töreni
Taksim'de 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlenerek çelenk bırakıldı.

Taksim'de 19 Mayıs töreni - Tıkla İzle

Milli Mücadelenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'ta Samsun'dan başlatılmasının 100. yılında Taksim Meydanında bir tören gerçekleştirildi. Törene İstanbul protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Çelenk törenine gelen vatandaşlar polis ekiplerinin güvenlik aramalarının ardından anıt alanına alındı. Daha sonra protokol ve vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından bir araya gelen kalabalık, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Tören, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla devam etti.  

Davut Has

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Etli Pırasa Dolması Tarifi! Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır?

Etli Pırasa Dolması Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.