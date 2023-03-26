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Taksim'de aniden başlayan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Taksim'de aniden başlayan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de aniden başlayan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim'de aniden başlayan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı - Tıkla İzle

Taksimde aniden başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Havanın aniden kararmasıyla başlayan sağanak yağışa kimileri şemsiyeleriyle tedbirli bir şekilde yakalandı, kimi ise hırka veya poşeti kafasına geçirerek kaçıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise yağışın dinmesini yakınlardaki otobüs duraklarında bekledi. O anlar kameralara yansıdı.

Sümer Avcı - Emin Mert Bahçekapılı - Senat Destanoğlu

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