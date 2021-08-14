Taksim'de asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki 35 ilçedeki 166 noktada Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Taksim'de yapmış olduğu uygulamada ticari taksiler ve özel araçlar çevrildi

Uygulamada sürücüler ve araç içerisindeki yolculara kimlik kontrolü yapılarak taksilerdeki maske takmayan şoför ve yolcular uyarıldı. Çevre güvenliği amacıyla yoldan geçen şüphelilerin de üstleri ve araçları didik didik arandı.

Davut Has - Ensar Kıranlıoğlu - Mehmet Furkan Doğan



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