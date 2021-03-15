İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı

Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı
Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı

Taksim’de yaşlı bir kadın yolda yürüyen çarşaflı gençlere yönelik, “Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" dedi. Tepki çeken sözler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı - Tıkla İzle

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde meydana olayda, İstiklal Caddesi üzerinde birlikte yürüyen çarşaflı genç kızlara, yoldan geçen yaşlı bir kadın sözlü saldırıda bulundu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kimliği belirsiz kadın, özgür bir ülkede yaşadıklarını vurgulayan gençlere yönelik, “Çok özgürüz, Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" ifadeleri kullandı. Tepki gören kadının bu sözlerine sinirlenen gençler ise yaşlı kadına "Kimse kimsenin dinine karışamaz” sözleriyle karşılık verdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.