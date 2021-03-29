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Taksim'de çaycının telefonunu çalmaya çalıştı, çiçekçilerin köpeği tarafından ısırıldı

Taksim'de çaycının telefonunu çalmaya çalıştı, çiçekçilerin köpeği tarafından ısırıldı
Taksim'de çaycının telefonunu çalmaya çalıştı, çiçekçilerin köpeği tarafından ısırıldı

Taksim’de çaycılık yapan bir kişinin telefonunu çalmaya çalıştığı esnada fark edilen zanlı kaçarken polisler tarafından yakalandı. Polisler tarafından götürüleceği esnada, çaycıya saldırmaya çalışan zanlı, meydandaki çiçekçilerin köpeği tarafından ısırıldı.

Taksim’de çaycının telefonunu çalmaya çalıştı, çiçekçilerin köpeği tarafından ısırıldı - Tıkla İzle

Olay, Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre, bir kişi çaycılık yapan Mahmut Öztürk'ün arka cebindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Öztürk, zanlıyı fark edince telefon yere düştü ve ikili arasında arbede yaşandı. Öztürk'ün arkadaşları da olay yerine gelerek zanlıya müdahale edince, meydana kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler tarafından karakola götürülecek olan zanlı, o esnada gördüğü çaycı Öztürk'e saldırınca yeniden arbede yaşandı. Taraflar, polisler tarafından sakinleştirildi. Yeniden karakola götürülmek üzere olan zanlıyı bu sefer de meydandaki çiçekçilerin ‘Zeytin' isimli köpeği ısırdı. Köpeğin uzaklaştırılmasının ardından zanlı, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.
Olayı anlatan çaycı Mahmut Öztürk, “Yanımdan geçerken elini cebime atmaya çalıştı. Ben de onu yüzünden ittim. Geldi direkt bana saldırdı” ifadelerini kullandı.

Sümer Avcı

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