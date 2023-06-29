Taksim'de defalarca bıçaklanmıştı, o geceyi anlattı

Taksim Nane Sokak'ta 23 Haziran'da saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fatih Bayansalduz (32) sokak ortasında Enes O. tarafından bıçaklanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı. Fatih Bayansalduz geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edilirken, polis de olayın şüphelisi oldukları tespit edilen Enes O. ve Mert A.'yı kısa sürede yakaladı.

Tedavisinin ardından o geceyi anlatan Bayansalduz, yaşananların medyaya yansıyan şekilde gerçekleşmediğini söyledi. O geceyi anlatan Bayansalduz, "Beyoğlu'nda esnaflık yapmaktayım. Saat 12.30 sıralarında telefonuma mesaj geldi et bitti diye. Kulübün etini tedarik etmek için dükkanımı açtım, etleri teslim ettim ve ödemelerini aldım. Ceplerim baya kabarıktı ödeme aldığım için. Lavaboya geçtim ve elimi yüzümü yıkadım. O esnada hiç tanımadığım şahsı düşerken gördüğüm için kolundan tuttum ve benim elime sert bir şekilde vurdu. Ben de kendimi savunmak için onu ittim. Göz bebekleri normalden büyüktü ve bana yaklaşarak sen görürsün dedi. Ben bu şahsı bir kez daha ittim. Olayın orada kapandığını düşünerek kulüp sahibine selam verdim evime gidiyorum diyerek mekandan çıktım. 300-400 metre ilerledim. Evime gitmek için arabama ilerlerken bu noktada kafamı çevirmemle o şahsın koşarak bana doğru geldiğini ve yanında iki kişinin olduğunu gördüm. O panikle ben de koşarken beni bu sokakta bıçakladı. Buradaki esnafların hepsi beni tanıdığı için araya girdiler, bana bir kez daha bıçak vuracağı esnada bir abimiz kolundan tutuyor vurmasın diye. Bir arkadaşım da benim yaralandığımı gördü ve üstündekini çıkartıp bana tampon yapıp beni taksiye bindirdi. Hastanede ameliyat 5 buçuk saat sürdü" dedi.

"Akşam haberlerini izlerken olayın başka şekilde lanse edildiğini gördüm" diyen Bayansalduz, "Kız arkadaşını taciz ettiğim yönünde ifade vermiş, haberlerde böyle çıktığını gördüm. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Zaten savcılıkta beni takip etmeleri sokak sokak kayıtlarda mevcut, onların görüntülerini talep edeceğiz. Sırf cezai indirim alabilmek için böyle bir yalana başvurduğunu öğrendim. Bu konunun doğru bir şekilde lanse edilmesi için size röportaj veriyorum. Beni burada çok insan bilir. Gece kulübü, ocak başları, lokantalara et tedariği yapmaktayım, esnafım. Bana bu taciz iftirasını attıkları için ve haberlerde de böyle lanse edildiği için ben daha çok yaralandım bunu bir gurur meselesi haline getirdim" dedi.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz



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