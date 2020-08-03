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Taksim'de değnekçilik yapan bir şahıs yakalandı

Taksim'de değnekçilik yapan bir şahıs yakalandı
Taksim'de değnekçilik yapan bir şahıs yakalandı

Beyoğlu'nda vatandaşlardan park ücreti alan bir değnekçi yakalanırken İHA kameraları tarafından park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Taksim'de değnekçilik yaparak vatandaşlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri ilçede yürüttükleri çalışmada vatandaşlardan park ücreti adı altında para alan Aşkın A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Adli işlem yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahsa taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve Karayolu yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak yada engel oluşturacak hareketlerde bulunmak maddelerine istinaden toplamda 6 adet idari cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, polis ekipleri vatandaşlardan park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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