Taksim'de dilenci kadın yarım günde 250 lira topladı

Taksim Meydanı'nda elinde astım hastalarının kullandığı tüple dilenen kadın bu kadarına da pes dedirtti. Duygu sömürüsü yaparak insanların yanına giden yabancı uyruklu yaşlı kadın, insanlardan para istedi. Sabahtan öğlene kadar 250 lira toplayan kadını çevredeki vatandaşlar polise şikayet etti.

Olay yerine gelen sivil polis ve zabıta ekiplerine ilk başta direnen kadın, daha sonra meydandaki ekip aracına geldi. Elindeki poşeti vermek istemeyen kadın, polislerin ısrarı üzerine daha fazla direnemedi. Çantayı açan ekipler içinde çay, kahve ve ayakkabı içerisine sıkıştırılmış paraları buldu. ‘Hasta' olduğunu söyleyen kadın elindeki tüpü gösterse de polisleri ikna edemedi.

Kadın, ekipler tarafından Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılmak üzere Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Sümer Avcı

