Taksim'de dilenci operasyonu: Bastonlu yaşlı kadın dilenciden basın mensubuna tepki

Operasyonda 9'u çocuk 12 dilenci yakalandı. Bastonlu yaşlı bir kadın, dilenci kendisini görüntüleyen basın mensubuna "kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi.

Zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi'nde duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Taksim, Karaköy, Dolmabahçe ve İstiklal Caddesi'ni mesken tutan dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda hareketli anlar yaşandı. Mağdur rolü yapan dilenciler, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

Bazıları dilendiğini inkar ederken, bastonlu yaşlı bir dilenci ise, "Kamerayı kapat" diyerek kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Operasyonda 9'u çocuk 12 dilenci yakalandı.

Öte yandan operasyona katılan zabıta ekiplerinin, dilendirilen çocuklarla sohbet ederek onlara yardımcı oldukları görüldü.

Sümer Avcı



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