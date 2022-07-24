Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal Caddesi'ni kilitledi

Düğün fotoğrafı için Taksim Meydanı'nı seçen İran uyruklu çiftin fotoğraf çekimleri İstiklal Caddesi'nde aksaklığa neden oldu. Çekim yapan gelin ve damadın etrafında toplanan ve çoğunluğu turist olan vatandaşlar caddede yoğun kalabalık oluşturdu. Kalabalığın arasındaki bazı kişiler çiftin fotoğraflarını çekerken, diğer vatandaşlar ise caddede yürümekte zaman zaman güçlük çekti.

Sümer Avcı

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