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Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe’de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda adeta kuş uçurtmadı. Özel harekat polislerinin de bulunduğu uygulamada helikopter ve narkotik köpeği de yer aldı.

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya, Trafik, Asayiş, Gece Kartalları, Özel Harekat Polisleri Yunus ekipleri ve narkotik köpeği "Kanıt" katıldı. Helikopter destekli uygulamada ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaparken araç içlerini de didik didik aradı.

Veysel Ensar Gökcegözog
 

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