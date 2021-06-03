Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu.





Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı.



Uygulamada narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri de yer aldı. Havadan destek sağlayan polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Denetimlerde narkotik köpekler de yer aldı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.



Sümer Avcı

