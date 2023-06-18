İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taksim'de Japon turistin telefonunun çalındığı anlar kamerada

Taksim'de Japon turistin telefonunun çalındığı anlar kamerada
Taksim'de Japon turistin telefonunun çalındığı anlar kamerada

Taksim’de ekran koruyucu taktırmak isteyen Japon turistin cep telefonu, iş yerine giren bir şahıs tarafından çalındı. Olay anı kameralara yansıdı.

Taksim'de Japon turistin telefonunun çalındığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tatil için İstanbul'a gelen Japonya uyruklu bir turist, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı gezdikten sonra cep telefonuna ekran koruyucu taktırmak istedi. İş yeri sahibi, turistin telefonuyla ilgilendiği esnada içeriye giren bir şahıs, vitrinde bulunan bir telefonu çalmaya çalıştı.

Vitrindekini alamayınca elindekini çaldı

Vitrinin kilitli olması nedeniyle telefonu çalamayan kişi, bu kez de tezgahta duran cep telefonunu çalmaya çalıştı. Ancak şahıs onu da alamayınca bu sefer yaşananları izleyen Japon turistin elindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, iş yeri sahibi peşinden koşarak şahsı yakalamaya çalıştı ancak yakalayamadı. Olayla ilgili turistin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER
Soydukları 3 katlı evi otel gibi kullanan hırsızlar, ev sahibini şoke etti Soydukları 3 katlı evi otel gibi kullanan hırsızlar, ev sahibini şoke etti
İLGİLİ HABER
Apartmandan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı Apartmandan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı
İLGİLİ HABER
Hırsızlık yaparken yere damlayan kanını delil olmasın diye sildi Hırsızlık yaparken yere damlayan kanını delil olmasın diye sildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.