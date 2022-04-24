Taksim'de köpek İranlı çocuğu burnundan ısırdı

Olay, saat 12.00 sıralarında Taksim Atatürk anıtında meydana geldi. Anıtın önünde köpek olduğunu gören 3 yaşındaki kız çocuğu sevmeye başladı. Çocuk köpeği sevdiği sırada birdenbire köpek burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi köpekten uzaklaştırırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.

Köpek ise o sırada anıtın önüne uzanarak uyumaya başladı. Çocuk ailesi tarafından aşı olması için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, sahipsiz köpek için Veteriner Müdürlüğü'ne haber verildi.

Sümer Avcı



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