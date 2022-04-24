İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taksim'de köpek İranlı çocuğu burnundan ısırdı

Taksim'de köpek İranlı çocuğu burnundan ısırdı
Taksim'de köpek İranlı çocuğu burnundan ısırdı

Taksim’de bir köpek İran uyruklu çocuğu burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi doktora götürdü.

Taksim’de köpek İranlı çocuğu burnundan ısırdı - Tıkla İzle

Olay, saat 12.00 sıralarında Taksim Atatürk anıtında meydana geldi. Anıtın önünde köpek olduğunu gören 3 yaşındaki kız çocuğu sevmeye başladı. Çocuk köpeği sevdiği sırada birdenbire köpek burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi köpekten uzaklaştırırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.

Köpek ise o sırada anıtın önüne uzanarak uyumaya başladı. Çocuk ailesi tarafından aşı olması için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, sahipsiz köpek için Veteriner Müdürlüğü'ne haber verildi.

Sümer Avcı
 

İLGİLİ HABER
Avcılarda köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı Avcılar’da köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı
İLGİLİ HABER
8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada
İLGİLİ HABER
Çankayada yine köpek saldırısı Çankaya'da yine köpek saldırısı
İLGİLİ HABER
Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı
İLGİLİ HABER
Öğretmene köpek saldırısı güvenlik kamerasında Öğretmene köpek saldırısı güvenlik kamerasında
İLGİLİ HABER
Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan çocuk için havalandı Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan çocuk için havalandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.