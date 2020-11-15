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Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

Taksim’de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi yaptı. Ekipler kurallara uymayan çok sayıda kişiye ceza kesti.

Taksim’de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi - Tıkla İzle

Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti. Yabancı turistlerin çoğunluğunun pasaportlarının yanında olmaması ise dikkat çekti. Bir vatandaş ise gazetecilerin ‘Neden sigara içiyorsunuz?' sorusuna "Bilmiyordum, şu an öğrendim” cevabını verdi. Ekipler ayrıca drone yardımı ile havadan da denetimlerini sürdürdü.

Sümer Avcı

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