Taksim'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, Taksim'de kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yaya yolunu kullanan 5 motosiklet sürücüsüne 2 bin 135 TL, ehliyetsiz araç kullanan bir motosiklet sürücüne 7 bin 348 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında levha ve işaretlere uymayan 3 sürücüye 588 TL, ters yönde araç kullanan 2 sürücüye 3 bin 646 TL, yayalara öncelik tanımayan bir araç sürücüsüne 888 TL, sigortası olmayan bir aracın sürücüne 196 TL ve kask takmadığı için bir motosiklet sürücüsüne 196 TL olmak üzere toplam 14 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.

Durdurulan yabancı uyruklu bir motosiklet sürücüne motorunun sigortası olmadığı ve pasaportunu yanında bulundurmadığından dolayı cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti, yanında pasaportu olmadığı için geçersiz sayıldığından motosikleti bağlanarak Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Yanında pasaportu bulunmayan motosiklet sürücüsüne uyarıda bulunan trafik polisi “Motoru teslim alacak birini çağır. Cezan var. Motor ehliyetli birini çağır. Aracın sigortası da yok aracı bağlıyoruz özel eşyaların varsa al. Pasaportun yok ise ehliyetin geçersiz. Ben burada senin gibi birçok insana işlem yaptım yanında pasaportu yok diye. Yanında taşıyacaksın. Memur istediği zaman vereceksin. Bütün evrakların tam olacak” şeklinde konuştu.

Sümer Avcı

