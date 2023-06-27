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Taksim'de Kurban Bayramı öncesi asayiş denetimi

Taksim'de Kurban Bayramı öncesi asayiş denetimi
Taksim'de Kurban Bayramı öncesi asayiş denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim’de asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nda alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Polis'leri tarafından Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde yapıldı. Ekipler motosikletlerle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda bazı ekipler durup kontrol yaparken bazıları caddeyi dolaştı. Kurban Bayramı'nın huzurlu ve güvenli geçmesi için yapılan denetimlerde şüpheli görülen şahıslara, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

Abdullah Altunbaş - Doğan Can Cesur
 

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