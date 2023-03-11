Taksim'de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yağmur ile kuvvetli rüzgar il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Saatler ilerledikçe daha da şiddetlenen rüzgar ile yağış nedeniyle Taksim Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgarda yürümekte zorlanırken, rüzgar bazı vatandaşların şemsiyelerini ise kullanılmaz hale getirdi. Vatandaşlar fırtına ve yağıştan korunmak için dükkan önlerine sığındı.

Batuhan Altınbaş

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