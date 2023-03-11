İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taksim'de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim'de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim’de vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü.

Taksim'de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yağmur ile kuvvetli rüzgar il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Saatler ilerledikçe daha da şiddetlenen rüzgar ile yağış nedeniyle Taksim Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgarda yürümekte zorlanırken, rüzgar bazı vatandaşların şemsiyelerini ise kullanılmaz hale getirdi. Vatandaşlar fırtına ve yağıştan korunmak için dükkan önlerine sığındı.

Batuhan Altınbaş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.