İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Taksim'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Taksim'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Taksim’de motosikletiyle tünel içerisinde seyir halindeyken kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 02:00 sıralarında Beyoğlu Taksim tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Sel (42) isimli motosiklet sürücüsü tünelde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletinden düştü. Yerde kanlar içinde baygın halde yatan yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise trafik akışını tek şeride düşürerek olay yerinde incelemelerde bulunarak kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Muhammet Emin Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.