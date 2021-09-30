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Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki
Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Sivil Trafik Denetleme Ekiplerinin Taksim Meydanı’nda yaptıkları denetimler sırasında bir taksiciye müşteri seçmesi dolayısıyla 144 TL para cezası kesilince öfkeli sürücü polise "bu yaptığınız haksızlık" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme ekipleri Taksim Meydanı'nda kurdukları kontrol noktasında taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksiler tek tek durdurularak belge ve evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında bir taksi sürücüsünün müşteri seçtiği anlaşılınca sürücüye 144 TL para cezası kesildi. Kesilen para cezasına isyan eden taksi sürücüsü ise arabaya binen müşterisinin turist olduğunu bilmeden aldığını ve müşteri seçmediğini söyleyerek polise "bu yaptığınız haksızlık" diyerek tepki gösterdi. Cezanın tebliğ edilmesinin ardından aracına binen sürücü kontrol noktasından uzaklaştı.

Sümer Avcı

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