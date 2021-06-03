Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı

Meteorolojiden yapılan sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da önce hava karardı ardından belli noktalarda sağanak yağış başladı. Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de etkisini gösterdi. Kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan ve duraklara sığındı. Yağmur kısa süre sonra etkisini kaybetti.

Sümer Avcı

