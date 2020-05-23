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Taksim'de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı

Taksim'de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı
Taksim'de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Taksim’de önce yağmur yağması ardından güneş açması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı önceki kısıtlamalarda olduğu gibi yine sessizliğe büründü. Sabah saatlerinden beri ara ara etkili olan yağışlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Boş kalan Taksim Meydanı'nda önce yağmur yağdı hemen arkasından güneş açtı. Meydanda az da olsa yürüyen bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunurken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Bir kişi ise üzerine attığı yorganla kameralara yansıdı.

Sümer Avcı
 

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