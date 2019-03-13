Taksim'de otelin 8'inci katında feci olay!

Olay, Taksim Meydanı'nda saat 18.30 sıralarında bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın ile bir erkek otelin 8'inci katından zemin kata düştü.

Otel görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmaları devam ediyor. Şahısların ise neden düştüğü heniz bilinmiyor.

Taksim'de otelin 8'inci katından düşen şahısların kimlikleri belirlendi

Taksim'de bir otelin 8'inci katından zemin kata düşen 2 şahsın kimlikleri belirlendi.

Taksim Meydanı'nda saat 18.30 sıralarında bir otelde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın ile bir erkek otelin 8'inci katından zemin kata düşmüştü. Olayda, erkek şahıs hayatını kaybederken yabancı uyruklu kadın ise ağır yaralanmıştı. Şahısların neden düştüğü hakkında araştırmalar devam ederken kimlikleri belirlendi.

Ağır yaralanan yabancı uyruklu kadının isminin Nasım Satari Masdedi Mahal olduğu, hayatını kaybeden şahsın isminin ise Parom Tatati olduğu öğrenildi.

Sümer Avcı

