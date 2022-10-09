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Taksim'de pazar yoğunluğu

Taksim'de pazar yoğunluğu
Taksim'de pazar yoğunluğu

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.

Taksim'de pazar yoğunluğu - Tıkla İzle

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.

İstanbul'da hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü. Oluşan yoğunluktan kaynaklı tramvay seferlerinin yapılmasında güçlük çekildi.

Sümer Avcı
 

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