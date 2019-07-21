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Taksim'de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı

Taksim'de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı
Taksim'de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı

Taksim’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir turist çığlıklar atarak ortalığı ayağa kaldırdı. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Taksim’de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı - Tıkla İzle

Olay, dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat noktasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya vatandaşı Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat Noktası'na gelerek bir anda bağırmaya başladı. Bunun üzerine meydanda bulunan polis ekipleri, anında müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Bir süre Polis Özel Harekat Noktası'nda bekletilen Rus vatandaşı, ekip aracının olay yerine gelmesinin ardından sorgulanmak üzere araca konularak emniyete götürüldü.
Emniyetteki incelemelerde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.  

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