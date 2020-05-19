İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

Taksim'de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni
Taksim'de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören kapsamında anıta çelenk bırakılırken yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla tören sırasında sosyal mesafe kuralına da uyuldu, katılımcılar maskelerini takarak alanda bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı törende, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uyuldu, katılımcılar maskelerini takarak alanda bulundu. Törenin ardından Başkan İmamoğlu ve siyasi partiler de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Murat Horoz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.