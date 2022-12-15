Taksim'de taksimetre açmayan ve pazarlık yapan taksicilere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dün akşam saatlerinde, ticari taksilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksimetre açmayan ve müşterilerle pazarlık yapan sürücülere ceza yağdı. Denetimler esnasında 8 taksi sürücüsüne bin 283'er TL idari para cezası uygulandı, araçlar bağlanarak çekiciyle götürüldü.

"Daha iki aylık taksi şoförüyüm"

Denetimler esnasında taksimetre açmadan müşteriyle fiyat üzerinden anlaştığı ortaya çıkan bir taksici "Daha iki aylık taksi şoförüyüm, kurallara hakim değilim. Fiyatta anlaştık yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek polis ekiplerine dil döktü. Ancak taksici cezadan kurtulamadı.

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