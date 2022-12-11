Taksim'de ticari taksilere denetim

Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan taksilere belge kontrolü yapıldı. Ekipler araçların ruhsatını, belediye izin belgelerini ve sürücülerin ehliyetlerini kontrol etti. Denetimde belediye ruhsatı olmadığı belirlenen 34 TFJ 57 plakalı ticari taksi sürücüsüne bin 827 TL para cezası kesildi. Ceza yediği için sinirlenen bir taksi sürücüsü, “Zamanı bitmiş, Cuma günü işlemi yapamamışlar bugüne sarktı. O yüzden ceza yiyorum” dedi. Görevini yapan basın mensubuna çekim yaptığı için sözlü saldırıda bulunan taksi sürücüsü, ‘Basın kartını göster' diyerek tepki gösterdi. Denetim sonrası trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulanan ticari taksi bağlanarak otoparka çekildi.

Sümer Avcı

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