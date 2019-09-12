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Taksim'de turist kadın sevdiği köpek tarafından ısırıldı

Taksim'de turist kadın sevdiği köpek tarafından ısırıldı
Taksim'de turist kadın sevdiği köpek tarafından ısırıldı

Beyoğlu Taksim’de turist bir kadın, sevdiği köpek tarafından ısırıldı.

Taksim’de turist kadın sevdiği köpek tarafından ısırıldı - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde meydana geldi. Taksim Meydanı'nda yerde yatan sevimli bir köpek turistlerin ilgi odağı oldu. Köpeği seven turistler, birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra Arap olduğu öğrenilen turist bir kadın sevmek istediği köpek, kadını elinden ısırdı. Bir anda panikleyen kadın geri geri gitmek isterken düştü. Çevredekilerin yardımıyla kaldırılan kadın, taksi ile hastaneye giderek tedavi oldu.
Öte yandan, meydanda yaşayan köpeğe vatandaşların ve turistlerin ilgisi devam etti. Köpek, kendisine su vermeye çalışan bir kadına daha saldırdı. Ancak kadın yara almadan kurtuldu. Turist kadının ısırılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sümer Avcı

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