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Taksim'de turistler metro asansöründe mahsur kaldı

Taksim'de turistler metro asansöründe mahsur kaldı
Taksim'de turistler metro asansöründe mahsur kaldı

Taksim Meydanı'ndaki metro asansöründe mahsur kalan turistler, 1,5 saat sonra kurtarıldı.

Taksim’de turistler metro asansöründe mahsur kaldı - Tıkla İzle

Olay, saat 10.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşmak için kullanılan yolcu asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki turist asansöre bindikten sonra aşağı inmek için düğmeye bastı ancak asansör alt kata inemeden durdu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, turistleri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışmaya başladı. Ekiplerin çabaları sonucu iki turist yaklaşık 1,5 saat sonra asansörden çıkartıldı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“1,5 saat kurtarılmayı beklediler”

Olayın yaşandığı yerde ayakkabı boyacılığı yapan Abbas Boz, “2 kişi kaldı asansörde. Alıp götürdüler. 1,5 saat beklediler. Ben buradaydım. İtfaiye geldi kurtardı. Araplar 10 kişi biniyor, bu asansör normalde 4 kişilik” dedi. Öte yandan, metro istasyonuna inmek için kullanılan merdivenlerin de sık sık arızalandığı ve kullanıma kapatıldığı öğrenildi.

Yunus Emre Şeker - Sümer Avcı

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