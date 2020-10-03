Taksim'de turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin en kalabalık yerlerinden biri olan Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'un en çok turist ziyaretine uğrayan alanlarından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda ekipler, turistleri maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca denetimlerde İngilizce sesli komutlar verebilen drone de kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan turistler drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Uyarıların ardından maskelerini takan ve sosyal mesafeye uyan turistler yollarına devam etti.

Sümer Avcı - Alper Suat Tutaşı

