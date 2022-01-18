Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, restorana yemek yemeye gelen Lübnan uyruklu Imad Elabd Dakroub ile İsrail uyruklu Ulfat Madani yemek için masaya oturdu. Bu sırada turistlerden bir tanesi çantasını sandalyesinin arkasına takarak sipariş verip beklemeye başladı.

Müşteri dolu dükkanda, turistlerin çantasını çaldılar

Restoranda yemek yeme bahanesiyle bulunan hırsızlar, gözüne kestirdikleri hırsızların yemeklerinin gelmesini bekledi. Turistlerin yemeklerinin gelmesiyle birlikte harekete geçen hırsızlar, hesap ödeyecek gibi kasaya doğru yöneldi. Bu sırada bir hırsız kasa bölümünde beklerken, diğer kadın hırsızlar ise dükkandaki müşterilere aldırış etmeden el çabukluğuyla sandalyenin arkasındaki çantayı çaldı. Turistler olaydan habersiz yemeklerine devam ederken, çantayı alan hırsızlar ise restorandan ayrılarak kayıplara karşıtı.

Suç makinesi hırsızlar, aynı yöntemle birçok turisti soymuşlar

Yemeklerini bitiren turistler çantanın çalındığını fark ederek, ilk önce iş yeri sahibine başvurdu. Güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi ve turistler, çantanın çalındığını belirleyerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak yaptığı çalışmada hırsızların emniyette toplamda 126 suç kaydı bulunan Nur T., Dilek K. ve Aycan U. olduğunu ve hırsızların restoranlarda birden fazla turisti aynı yöntemle soyduklarını belirledi. Devam eden çalışmalarda ise hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kasaya gider gidip yapıp çantayı çaldı

Taksim İstiklal Caddesi'nde hırsızların yemek yiyen hırsızları rahat tavırlarla soydukları o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların yemek yiyen turistlerin arkasına gelerek bir süre oyalandığı, turistlerin yemek yediği sırada da el çabukluğuyla çantayı alarak dükkandan çıktıkları görülüyor.

Doğan Can Cesur

