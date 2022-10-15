Taksim'de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Taksim'de de yağmur ve rüzgar akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçaklarına ve kafelere sığındı.

Abdulkadir Atmacan - Sümer Avcı



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