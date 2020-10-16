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Taksim'de yangın paniği

Taksim'de yangın paniği
Taksim'de yangın paniği

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde ’ki bir restorandın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Restorandan çıkan dumanlar nedeniyle müşteriler tahliye edilirken itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce bacasında yangın çıktığı öğrenilen restorandın bacasında yeniden yangın çıktı. Restorandan dumanın çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri restorana içerinden ve çatısından müdahale etti. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, restorandaki müşteriler ise tahliye edildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sümer Avcı
 

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